Столтенберг оценил усилия Анкары по обеспечению вывоза зерна с Украины Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает усилия Турции по обеспечению вывоза зерна с Украины

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НАТО поддерживает усилия Турции, направленные на обеспечение вывоза зерна с Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран блока в Брюсселе, передает ТАСС. Он выразил надежду на то, что эти усилия увенчаются успехом.

Последний раз, когда я говорил с президентом [Турции Реджеп​ом Тайипом] Эрдоганом, он сказал, что предпринимает активные усилия для достижения договоренности по вывозу зерна с Украины. Я поддерживаю эти усилия, надеюсь, что они закончатся успешно, — сказал Столтенберг.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара с оптимизмом смотрит на вопрос формирования безопасного морского коридора для поставок украинского зерна в другие страны. Он добавил, что турецкие суда собираются сопровождать украинские и другие корабли на протяжении всего их пути.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев готов экспортировать около 20 млн тонн зерна, что составляет около 2,5% на глобальном рынке зерновых культур. Глава РФ пришел к выводу, что в общем объеме продовольствия в мире экспорт украинской пшеницы составляет 0,5%, что, по его мнению, «ни о чем».