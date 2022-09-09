Столтенберг призвал ВСУ готовиться к «длительной войне»

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press

Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс видит некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом, однако необходимо готовиться к «длительной войне», а украинских военных следует обеспечить десятками тысяч комплектов зимней формы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он также призвал членов альянса производить больше оружия, чтобы восполнить свои запасы для осуществления их дальнейших поставок, а также, чтобы убедиться в отсутствии нехватки этого оружия у самих стран НАТО.

Важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы, — сказал генсек военного блока.

Он также призвал страны блока увеличить объемы поставок вооружения на Украину, несмотря на ущерб собственному оборонному потенциалу. Столтенберг объяснил свой призыв тем, что такими поставками оружия страны Европы смогут обезопасить собственную безопасность. По его мнению, если Россия одержит победу, то это будет «плохо не только для Украины, но и опасно для всех».

Надо производить больше оружия, чтобы обеспечить восстановление запасов. Не только для того, чтоб помогать Украине, но и чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое для нашей защиты, — добавил он.

В ходе своего выступления Столтенберг напомнил, что 24 страны из 30 уже ратифицировали протокол о приеме Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Он добавил, что разногласия с Турцией по вопросу о членстве этих стран по-прежнему сохраняются, но Альянс надеется их скоро преодолеть.