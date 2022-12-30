Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к новым наступлениям ВС РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и членов Альянса готовиться к новым наступлениям Вооруженных сил РФ. Он уверен, что президент России Владимир Путин не изменил главную цель СВО.

Нет никаких признаков того, что президент [России Владимир] Путин изменил свою главную цель этого конфликта. Это контроль над Украиной. Они мобилизовали много новых войск. Многие из них уже прошли обучение. Они продемонстрировали готовность терпеть болезненные потери и обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, за дополнительными боеприпасами и оружием. Это еще не конец, — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине. По словам политика, она намерена совершить визит в Киев до конца февраля 2023 года, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.