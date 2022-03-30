Столтенберг призвал сдержанно оценивать результаты переговоров в Стамбуле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. По его словам, которые приводит Le Monde, Россия недооценила возможности сопротивления украинцев и переоценила свои собственные силы, чем и объясняется её нынешнее стремление сконцентрировать усилия на Донбассе.

Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций, — сказал Столтенберг.

29 марта в Стамбуле завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча, которая началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче, длилась более трёх часов в закрытом для прессы режиме. Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.

Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров отметил, что они прошли конструктивно. Он также озвучил основные письменные предложения, полученные от украинской делегации. В частности, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы и попросила, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств. Условием такого решения со стороны Киева должно стать невмешательство РФ во вступление Украины в ЕС.