Столтенберг призвал не забывать про военный потенциал России Генсек НАТО Столтенберг призвал западных лидеров не недооценивать военный потенциал России

Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала Sky News заявил, что Россия обладает мощным военным потенциалом, и недооценивать его было бы ошибочно. Он указал на удары российских военных с использованием ракет и беспилотников. Глава НАТО отметил, что Москва способна причинить еще много урона.

Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия всё еще может причинить много урона, — сказал Столтенберг.

Он также признал, что в Североатлантическом Альянсе есть страны, которые не согласны с политикой организации в отношении Украины. По мнению генерального секретаря, это нормальная ситуация в демократическом обществе.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российский войск из Херсона. Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.