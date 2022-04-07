Столтенберг призвал НАТО обсудить поставки Украине тяжёлого вооружения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса не должны делать различий между поставками на Украину оборонительных и наступательных вооружений, пишет ТАСС. Он также пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе обсудить в НАТО поставки на Украину тяжёлого вооружения.

Украина ведёт оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения, — подчеркнул Столтенберг.

Ранее он заявил, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставлять в страну оружие, включая средства ПВО и ПТРК. Он пояснил, что перевооружение Киева необходимо провести за несколько недель. При этом глава объединения подчеркнул, что Альянс стремится сделать так, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины и не привёл к полномасштабному военному противостоянию с Россией.

Как сообщил ранее военный эксперт Виктор Литовкин, украинская армия может получить от стран Запада только устаревшую технику, которую и так надо было утилизировать. По его словам, ВСУ помимо старого советского оружия получают устаревшие ПТРК «Джавелин» и британские комплексы NLAW. Таким образом Запад сбрасывает со складов старое оружие, которое лежит там годами, и срок хранения которого подходит к критической отметке, уверен эксперт.