Столтенберг призвал Китай выбрать сторону Столтенберг: Китай не может быть партнером России и Европе одновременно

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Йенс Столтенберг

Китай не может поддерживать нормальные торговые отношения со странами Европы и в то же время оказывать помощь России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, рано или поздно это повлечет за собой последствия.

Я полностью согласен с тем, что у Китая не может быть и того, и другого одновременно <...>, на определенном этапе это должно иметь последствия для Китая, — сказал Столтенберг.

Ранее он подчеркнул, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею доказал НАТО, что важно развивать отношения с Азией. Турне российского лидера подчеркнуло «глобальный характер безопасности». На этом фоне Североатлантический блок тревожит оборонное сотрудничество РФ и КНДР, а также связи России с Китаем и Ираном, констатировал генсек.

До этого замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заметил, что коллективный Запад использует «грязные инструменты» в попытках внести разлад в отношения между Москвой и Пекином. Недоброжелатели пытаются не допустить дальнейшего сближения стран, в этом заключается их магистральная задача. Сегодня в отношении Москвы и Пекина проводится политика двойного сдерживания, объяснил он.

В Пекине тем временем считают, что Китай и Россия должны вместе противодействовать односторонним санкциям. По мнению министра иностранных дел КНР Ван И, это важно для обеспечения стабильности цепочек поставок и культивирования новых драйверов глобального развития.