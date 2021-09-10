Столтенберг признал слабость НАТО без войск США в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после вывода войск США из Афганистана остальные союзники по Североатлантическому альянсу не смогли бы продолжить там военную операцию. Им было бы тяжело, отметил он в беседе с The New York Times.

Столтенберг пояснил , что останься военнослужащие союзников в Афганистане, это привело бы к увеличению их военных расходов. При этом европейским контингентам «было бы крайне тяжело добиться от парламентов выделения дополнительных средств» на кампанию, которую инициировали «ради защиты интересов США».

Это нереалистичный вариант, — подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что при обсуждении вывода войск из Афганистана все страны НАТО осознавали неизбежность возвращения талибов к власти в стране, но в итоге было принято «тяжёлое решение» уйти.

Падению афганского правительства способствовал главным образом «развал политического и военного руководства» Афганистана, а не вывод американских войск, считает Столтенберг.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя приход талибов к власти в Афганистане, заявил, что этот случай может вдохновить многие террористические группы в мире. При этом он подчеркнул, что не говорит о каком-либо сходстве между талибами и другими террористами.