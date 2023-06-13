Столтенберг предупредил, какую «опасность» Россия может нести миру Генсек НАТО Столтенберг: мир станет опаснее, если Россия победит на Украине

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Мир станет опаснее, если Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом США Джо Байденом. Глава Североатлантического альянса также подчеркнул, что поддержка странами — членами организации Киева «сейчас имеет значение на поле боя». Его слова приводит ТАСС.

Мы также осознали, что жестокое вторжение России в Украину было нападением не только на Украину, но и на наши основные ценности, и на свободных людей повсюду. И поэтому президент Путин не должен выиграть эту войну, потому что это будет не только трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным, — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что контрнаступление Украины «началось и украинцы добиваются прогресса». Столтенберг подчеркнул, что НАТО на саммите в июле усилит поддержку Киева.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Глава американской дипломатии подчеркнул, что союзники «решительно настроены на этот счет».