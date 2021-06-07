Столтенберг призвал провести заседание Совета Россия — НАТО

https://static.news.ru/photo/47903032-c757-11eb-a7fc-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency|Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО. Об этом генсек Альянса заговорил в преддверии предстоящего саммита в Брюсселе. Его слова приводит газета Die Welt.

Столтенберг подчеркнул, что хотел бы пригласить российскую сторону к участию в заседании Совета. По слова политика, у Москвы и НАТО скопилось множество тем для обсуждения. Главные из них — обмен мнениями о военных манёврах и «достаточная прозрачность» военной деятельности во избежание непреднамеренных происшествий в воздухе и на море.

СРН, сказал генсек НАТО, не собирался уже 19 месяцев. Сам Столтенберг предлагал РФ провести новое заседание около года назад. Однако положительного ответа он так и не дождался.

Сейчас отношения России и НАТО достигли низшей точки, которой не было со времён окончания холодной войны. Я считаю, что диалог — это лучший способ снизить напряжённость, — подытожил политик.

Ранее сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Столтенберга, согласно которым Альянс придерживается стратегии «сдерживания и диалога» в отношении России. Как отметил политик, эта формула является виртуальной.

Столтенберг, говоря о «сдерживании и диалоге», также сказал, что Москва и Пекин всё чаще координируют свои действия в международных организациях. Сотрудничество РФ и КНР он охарактеризовал как «новое измерение и серьёзный вызов» для НАТО.