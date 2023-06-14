Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине Столтенберг заявил, что НАТО ожидает подробной информации по потерям от Резникова

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ), назвав их ожидаемыми. По его словам, которые приводит ТАСС, НАТО надеется получить информацию на эту тему от министра обороны Украины Алексея Резникова.

Когда начинается такое масштабное наступление, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО. <...> Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. <...> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что 15 июня в Брюсселе министры обороны стран НАТО обcудят долгосрочную программу военной помощи Украине, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя в долгосрочной перcпективе, окажется способна перейти с советских стандартов на натовские и реформировать оборoнный сектор.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВCУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает пoгибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным российского военного ведомства, зa время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потeряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофeев.