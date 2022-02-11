Столтенберг подтвердил планы НАТО усилить присутствие в Восточной Европе
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:47, 11 февраля 2022
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: M. Popow via www.imago-images/Global Look Press.de
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие Альянса на восточном направлении на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Он сказал, что сейчас анализируется возможность размещения боевых групп на Чёрном море в Румынии, сообщает РИА Новости.
Министры обороны стран Альянса на следующей неделе обсудят, как нам усилить наше присутствие на восточном направлении, — сказал Столтенберг на пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии.
Столтенберг уже говорил о том, что Альянс может направить дополнительные войска в Европу и усилить военное присутствие на юго-востоке военно-политического блока. Он поддержал решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии. По его мнению, это усилит способность НАТО к сдерживанию и обороне.
Ранее НАТО согласилось на предложение военных о размещении многонациональных контингентов в Восточной Европе. По некоторым данным, они могут появиться в Румынии, Болгарии и Словакии. Ближайший срок для реализации данного плана — весна текущего года. В числе стран, которые выделят войска для усиления присутствия Североатлантического альянса, отдельно отмечаются США и Франция.