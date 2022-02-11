Столтенберг подтвердил планы НАТО усилить присутствие в Восточной Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие Альянса на восточном направлении на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Он сказал, что сейчас анализируется возможность размещения боевых групп на Чёрном море в Румынии, сообщает РИА Новости.

Министры обороны стран Альянса на следующей неделе обсудят, как нам усилить наше присутствие на восточном направлении, — сказал Столтенберг на пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии.

Столтенберг уже говорил о том, что Альянс может направить дополнительные войска в Европу и усилить военное присутствие на юго-востоке военно-политического блока. Он поддержал решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии. По его мнению, это усилит способность НАТО к сдерживанию и обороне.

Ранее НАТО согласилось на предложение военных о размещении многонациональных контингентов в Восточной Европе. По некоторым данным, они могут появиться в Румынии, Болгарии и Словакии. Ближайший срок для реализации данного плана — весна текущего года. В числе стран, которые выделят войска для усиления присутствия Североатлантического альянса, отдельно отмечаются США и Франция.