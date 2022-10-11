Столтенберг: победа России на Украине станет поражением для НАТО

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Победа России в ходе военного конфликта на территории Украины будет равна поражению НАТО, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, члены НАТО не должны допустить подобного развития событий.

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить, — считает Столтенберг.

Также он выразил уверенность, что Россия не применит ядерное оружие на Украине. Несмотря на это, он подчеркнул, что члены Альянса сохраняют бдительность, а уже на следующей неделе страны Блока проведут учения по ядерному сдерживанию.

Ранее военно-воздушные силы НАТО совместно с литовской армией провели военные учения в районе Куршской косы недалеко от Калининградской области. В ходе маневров специалисты отработали совместные действия по координации ведения огня с воздуха.

Политолог Владимир Корнилов заявил, что учения НАТО в Эгейском и Средиземном морях в Турции стали проходить все ближе к территории России и носят все более провокационный и антироссийский характер. По его словам, Анкара с 1 января 2023 года возьмет на себя задачу командования морским компонентом сил быстрого реагирования НАТО, поэтому в учениях оценивается уровень оперативной готовности десантных подразделений ВМС Турции.