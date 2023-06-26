Столтенберг перепутал Россию с Германией Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая на вопрос о событиях вокруг ЧВК «Вагнер»

Фото: Kay Nietfeld/dpa

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос о том, что в Альянсе думают о последствиях событий в России, передает РИА Новости. Его слова вызвали недоумение и веселье в зале.

Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии, — сказал Столтенберг.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались вооруженные люди без опознавательных знаков, а на границах города возводились блокпосты.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы «Вагнер» по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня вошли в Ростов-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что не нужно запрещать ЧВК.