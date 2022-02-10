Столтенберг отметил роль НАТО в усилении украинской армии

Армия Украины с помощью членов НАТО стала сильнее, чем в 2014 году, что повышает её возможности самой защищаться «в случае агрессии», заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, украинская армия теперь лучше оснащена и натренирована, в том числе благодаря участию западных партнёров, сообщает ТАСС.

Великобритания, как и другие члены альянса, оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы они могли самостоятельно защищаться, — сказал Столтенберг по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В свою очередь Джонсон отметил, что Великобритания направит корабли и патрульные суда в Средиземное и Чёрное моря для обеспечения безопасности Североатлантического альянса. Он добавил, что ближайшие дни станут решающими касательно ситуации на Украине. По мнению Джонсона, в настоящее время Европа переживает сильнейший кризис в области безопасности за десятилетия.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что восьмой самолёт с 86 тоннами боеприпасов прибыл в аэропорт Киева из Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что всего в 2022 году США отправили Украине более 650 тонн оборонного снаряжения.