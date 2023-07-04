Столтенберг останется на посту генсека НАТО Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в Twitter, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Он занимает эту должность с 1 октября 2014 года.

Честь для меня — решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года, — написал генсек Альянса.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал NEWS.ru, что НАТО не собирается менять Столтенберга, потому что должность генсека Североатлантического альянса является студенческой. По словам сенатора, Столтенберг не определяет политику НАТО, а лишь озвучивает решения высшего руководства, которому выгодно, что он «сидит себе и сидит».

До этого стало известно, что Столтенбергу могут продлить срок пребывания на своем посту еще на один год. Официально полномочия главы НАТО должны завершиться осенью 2023 года. По словам дипломатических источников в Альянсе, продление срока полномочий Столтенбергу даст НАТО больше времени для поддержки Украины, вместо того чтобы погружаться во внутренние дебаты.