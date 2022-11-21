Столтенберг оговорился, что «никто не должен поддерживать Украину»

Фото: nato/flickr.com

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на парламентской ассамблее Альянса оговорился и перепутал Россию и Украину, говоря об их конфликте. Трансляция выступления велась на сайте пресс-службы НАТО. Генсек призвал расширять военные поставки Киеву и рекомендовал парламентариям стран блока способствовать повышению поддержки этой деятельности среди избирателей.

Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю, — заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что считает невозможным ведение содержательного диалога с Россией в настоящее время, «пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас». Он добавил, что НАТО хочет мирного разрешения конфликта на Украине на приемлемых для Киева условиях. Они, по словам Столтенберга, определяются на поле боя, поэтому Альянсу следует продолжать наращивать военную помощь Украине. В частности, увеличить поставки систем ПВО, военного оборудования и горючего. Он также отметил, что военно-политический блок предоставил значительную военную помощь Киеву еще до начала российской военной операции.