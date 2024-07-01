Столтенберг оценил необходимость пересмотра ядерной доктрины НАТО Столтенберг: необходимости для пересмотра ядерной доктрины НАТО нет

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Необходимости в пересмотре ядерной доктрины Североатлантического альянса из-за России нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Yomiuri в преддверии саммита Блока в Вашингтоне. По его словам, НАТО также не считает своим противником Китай, но Пекин является вызовом «для ценностей, интересов и безопасности» объединения.

Непосредственной угрозы [от России] нет. Я не вижу никакой необходимости для НАТО пересматривать свою ядерную доктрину, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Китай представляет угрозу для Тайваня и других соседей в Южно-Китайском море. НАТО продолжит оставаться союзом между Северной Америкой и Европой, отметил Столтенберг, оценивая вероятность эскалации тайваньского кризиса.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в российскую ядерную доктрину могут быть внесены изменения. По его словам, в документе при этом будет учтен опыт специальной военной операции на Украине. Дипломат подчеркнул, что прежнее прочтение ядерного сдерживания «не сработало в должной мере». В этой связи Москва предпримет все необходимые шаги для обеспечения национальной безопасности, что должны осознавать «западные провокаторы».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к ней. Он утверждает, что поправки могут коснуться времени применения ядерного оружия, а именно принятия решения об этом. Однако, по словам депутата, еще рано говорить об этих изменениях.