Столтенберг объяснил расширение НАТО

Расширение сил НАТО началось после присоединения Крыма в 2014 году для сдерживания России, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal. По его словам, организация развила свою активность до уровня, превышающего мощности на момент окончания холодной войны.

Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия, — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что если целью Москвы было «добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то она добилась прямо противоположного».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе беседы с телеканалом CBC, что в Альянсе готовы к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений, в том числе даже ядерного оружия. Столтенберг также призвал к деэскалации ситуации на Украине и подчеркнул, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» Москвы. Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзна угроза российского «вторжения», глава Альянса отметил, что нет уверенности насчёт намерений России.

Переговоры по поводу гарантий безопасности между Россией и США состоялись 10 января. Затем в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. 13 января состоялись консультации на венской площадке ОБСЕ.