Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Сирию и Россию уважать международное право, прекратить наступление и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию.
Глава НАТО обвинил сирийские ВВС и «поддерживающие их» в провинции Идлиб ВКС РФ в «неизбирательных авиаударах».
По словам представителя генсека, Столтенберг призвал избегать дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе, которая и так является ужасающей. Он также попросил все стороны способствовать деэскалации конфликта.
Глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке обвинил Дамаск и Москву в военных преступлениях. Министр заявил, что Сирия и Россия подвергают бомбардировкам объекты гражданской инфраструктуры, в частности больницы и школы. Он подчеркнул, что принимаемые в рамках борьбы с терроризмом меры «не освобождают никого от соблюдения норм международного гуманитарного права».
Ранее турецкая сторона заявила о гибели 33 военнослужащих в Идлибе в результате удара сирийских ВВС, писал NEWS.ru.
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