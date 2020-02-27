https://static.news.ru/photo/e88c52e2-59f6-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Сирию и Россию уважать международное право, прекратить наступление и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию.

Глава НАТО обвинил сирийские ВВС и «поддерживающие их» в провинции Идлиб ВКС РФ в «неизбирательных авиаударах».

По словам представителя генсека, Столтенберг призвал избегать дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе, которая и так является ужасающей. Он также попросил все стороны способствовать деэскалации конфликта.

Глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке обвинил Дамаск и Москву в военных преступлениях. Министр заявил, что Сирия и Россия подвергают бомбардировкам объекты гражданской инфраструктуры, в частности больницы и школы. Он подчеркнул, что принимаемые в рамках борьбы с терроризмом меры «не освобождают никого от соблюдения норм международного гуманитарного права».

Ранее турецкая сторона заявила о гибели 33 военнослужащих в Идлибе в результате удара сирийских ВВС, писал NEWS.ru.