Столтенберг: нужно воспринимать всерьез риск применения РФ ядерного оружия

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look press

Йенс Столтенберг

НАТО должна относиться серьезно к риску применения Россией ядерного оружия на Украине, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на Берлинском форуме внешней политики, прямая трансляция которого доступна на сайте организации. По его словам, возможность удара невысока, однако она существует, и последствия могут стать разрушительными для всего мира.

Риск какой-либо ядерной атаки на Украину или использования ядерного оружия против нее невысок, но, безусловно, возможные последствия велики. Поэтому к такому риску нужно относиться со всей серьезностью, — сказал Столтенберг.

Также в ходе Берлинского форума министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не располагает сведениями о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине. Она добавила, что Альянс внимательно следит за всеми передвижениями Вооруженных сил РФ. По ее словам, России нужно дать ясно понять: применение ядерного оружия станет переходом черты, РФ тогда окажется за пределами всего цивилизованного мира, и это не должно произойти.

Ранее Столтенберг уже указывал, что члены Альянса не наблюдают признаков того, что Россия намеревается применить ядерное оружие. При этом в военно-политическом блоке сохраняют бдительность. Он пообещал, что министры обороны НАТО усилят помощь Украине.