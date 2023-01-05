Столтенберг: недооценивать Россию опасно

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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на деловой конференции в Норвегии призвал не недооценивать Россию. По его словам, президент РФ Владимир Путин не изменил свои планы и цели на Украине, пишет Reuters.

Они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания. <...> У нас нет никаких признаков того, что президент [РФ Владимир] Путин изменил свои планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно, — сказал Столтенберг.

В конце декабря Столтенберг призвал Украину и страны — члены Альянса готовиться к новым наступлениям Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что президент России не изменил главную цель СВО — контроль над Украиной.

Генсек НАТО назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказал мнение, что российская армия сделала выводы из ошибок, допущенных на первом этапе спецоперации. Парламентарий поделился своим видением текущей ситуации, перечислив пять факторов, которые, по мнению Гурулева, вселяют уверенность в победе России. Генерал считает, что российские войска получили реальный боевой опыт, научились вести боевые действия. По мнению Гурулева, командиры при этом научились принимать правильные решения и отдавать грамотные приказы. Депутат также полагает, что армия наполнилась существенной частью необходимого оружия и снаряжения, беспилотниками и средствами разведки.