Столтенберг не стал раскрывать данные о роли России в инциденте с Ryanair

https://static.news.ru/photo/c497103e-cc46-11eb-a612-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: CNP/AdMedia/GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался говорить о разведывательных данных, которые могут раскрыть роль России в инциденте с посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом сообщает ТАСС.

Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства, — цитирует его агентство.

Он добавил, что Россия — одна из немногих стран, которая не осудила совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолёта, который следовал из Афин — столицы одной страны, являющейся членом НАТО, — в столицу другого члена Альянса — Вильнюс. Этих косвенных указаний достаточно, чтобы подозревать Москву.

По его словам, отношения между НАТО и РФ в настоящий момент находятся «в самой низкой точке с момента окончания холодной войны». При этом Россия якобы демонстрирует готовность применять военную силу в отношении соседних государств.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщений о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали. Позже в Кремле заявили, что «ни одно российское ведомство или служба» не имеют отношения к посадке самолёта в Минске.