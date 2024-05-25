Столтенберг не смог назвать срок вступления Украины в НАТО

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist не смог точно сказать, когда Украину примут в Альянс. Но подчеркнул, что Блок помогает Киеву создать все необходимые условия для вступления в сообщество. Столтенберг отметил, что Украина должна соответствовать техническим стандартам НАТО и повысить свою «операционную совместимость» с его войсками.

Разумеется, понадобится политическая воля руководства стран — членов организации, добавил Столтенберг. Глава Блока считает, что на определенном этапе лидеры стран НАТО согласятся на вступление Украины.

Когда вы принимаете такие решения в НАТО, вам необходим консенсус. Вам нужно [согласие] не большинства [стран], а всех стран. Сейчас у нас нет такого консенсуса, — признал Столтенберг.

Генсек НАТО также сказал, что в случае создания европейской объединенной армии она будет дублировать функции Блока. Он приветствовал усилия Евросоюза к увеличению расходов на оборону, но подчеркнул, что ЕС не может заменить Альянс, дублировать или конкурировать с ним. Йенс Столтенберг также призвал ЕС преодолеть «фрагментацию европейской оборонной промышленности».

Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории России поставленным Западом оружием, заявил ранее Йенс Столтенберг. Он предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься, но в то же время подчеркнул, что Блок не будет отправлять свои войска на помощь Киеву.