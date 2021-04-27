Столтенберг отказался говорить о высылке дипломатов РФ из стран НАТО

https://static.news.ru/photo/f2399026-a76f-11eb-aa45-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Michalis Karagiannis via imago-images.de/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции ушёл от прямого ответа на вопрос о готовности Альянса выслать вслед за Чехией российских дипломатов, как это было в ситуации со Скрипалями, передаёт ТАСС.

Я не буду спекулировать, а только скажу, что мы выразили сильную поддержку Чехии и нашу обеспокоенность дестабилизирующим поведением России, — заявил Столтенберг на вопрос журналистов.

Ранее румынский МИД объявил персоной нон грата помощника военного атташе России. В ведомстве заявили, что его деятельность противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Внешнеполитическое ведомство проинформировало о принятом решении российского посла Валерия Кузьмина.

Серия взаимных выдворений дипломатов между европейскими государствами началась после того, как такое решение приняла Чехия. Страна обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим жест политической солидарности проявили и ряд других государств. Во всех случаях Москва отвечает зеркально.