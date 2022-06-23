Столтенберг назвал свою цель на посту генсека НАТО Столтенберг назвал своей целью вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одной из целей своей работы он видит вступление Финляндии и Швеции в Альянс «в ближайшее время». При этом он признался, что не может дать гарантии на положительный исход предприятия. Такое заявление Столтенберг сделал во время выступления на мероприятии, организованном газетой Politico.

Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы убедиться, что они могут присоединиться в ближайшее время. <...> Я не могу гарантировать этого, но я говорю, что это всё ещё моя цель, — сказал генсек НАТО.

Швеция и Финляндия до последнего времени имели внеблоковый статус, однако после начала российской спецоперации на Украине они изъявили желание присоединиться к альянсу НАТО. Страны подали заявки на вступление 18 мая, однако Турция заблокировала их рассмотрение. Анкара имеет ряд претензий к двум странам, в частности, обвиняет их в поддержке группировок курдов, которые Турция считает террористическими.

Это не первый случай, когда мы видим, что один или <...> несколько союзников не согласны с остальными, — сказал Столтенберг.

Он также выразил надежду, что Анкара не сможет помешать двум странам в итоге стать членами Альянса.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что стране не удалось достичь прогресса в ходе переговоров с Турцией по вопросу вступления в НАТО. Из-за этого, по его словам, страна не сможет стать членом Североатлантического альянса до сентября этого года. При этом Ниинисте отметил, что он остался «доволен» тем, что дискуссия по членству Финляндии в НАТО между Анкарой и Хельсинки уже началась.