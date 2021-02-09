Столтенберг назвал причину активизации НАТО в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/29ee9f92-6af9-11eb-8218-96000091f725_660.jpg Фото: Impact Press Group/Global Look Press

Североатлантический альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалём.

Мы констатируем усиление РФ в Чёрном море после нелегальной аннексии Крыма, — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Он пояснил, что речь идёт об усилении российского флота.

НАТО усиливает своё присутствие в Чёрном море. Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Чёрном море. Прошли учения с украинским ВМФ. НАТО <...> уделяет этому региону стратегическое значение, — отметил генсек Альянса.

Ранее бывший глава штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что Москва должна жёстко отреагировать на безнаказанные действия кораблей ВМС США в Чёрном море после того, как США направили в регион эсминец «Дональд Кук», а также корабль «Портер». При этом он подчеркнул, что не нужно развязывать военные конфликты, достаточно прибегнуть к механизмам давления.

23 января 2021 года стало известно, что эсминец «Дональд Кук» ВМС США вошёл в Чёрное море. За ним сразу начали следить силы и средства ЧФ РФ. 28 января в акватории появился ещё один «американец» — эсминец «Портер». В НАТО заявили, что два корабля прибыли в регион из-за «наращивания Россией военной мощи».

Представители Шестого американского флота подчеркнули, что ВМС Штатов регулярно проводят работы в Чёрном море. Делается это в интересах НАТО, союзников и партнёров, чтобы обеспечить в регионе необходимый уровень безопасности и стабильности, писал NEWS.ru.