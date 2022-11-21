Столтенберг назвал невозможным содержательный диалог с Россией

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает невозможным ведение содержательного диалога с Россией в настоящее время, сообщает РИА Новости. Он также выступил за расширение военной помощи Украине.

Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО хочет мирного разрешения конфликта на Украине на приемлемых для Киева условиях. Они, по словам Столтенберга, определяются на поле боя, поэтому Альянсу следует продолжать наращивать военную помощь Украине. В частности, увеличить поставки систем ПВО, военного оборудования и горючего. Он также отметил, что военно-политический блок предоставил значительную военную помощь Киеву еще до начала российской военной операции.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что итог конфликта на Украине станет одним из факторов, которые определят будущее в сфере безопасности в XXI веке. Он также отметил, что НАТО «не стремится к конфронтации» с Россией и не представляет угрозу для нее. Остин заверил, что США не будут втянуты в конфликт, но продолжат поддерживать Украину.