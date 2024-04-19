Столтенберг назвал легитимными удары ВСУ по военным объектам в России

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Белгород. Автомобиль у здания, поврежденного в результате обстрела города, на улице Плеханова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России, передает ТАСС. В ходе пресс-конференции он отметил необходимость стран НАТО поставлять Киеву вооружения, даже если это будет делаться в ущерб их собственным оборонным возможностям.

Украина имеет право защищаться. Это значит, что она может на легитимной основе наносить удары по военным целям за пределами своей территории, а также сбивать российские боевые самолеты, — сказал генсек НАТО.

Ранее Столтенберг признал, что Альянс может и не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он отметил, что Блок наблюдает наступление российской армии по всему фронту. При этом Столтенберг добавил, что в НАТО изучат возможность передать Киеву больше систем Patriot.

Министерство обороны России ранее сообщило, что ВСУ пытались атаковать объекты на территории России с помощью оперативно-тактических ракет «Точка-У», реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров. Средства ПВО сработали в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях, отметили военные.