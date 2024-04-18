Столтенберг раскрыл, что Украина не получит от НАТО Столтенберг: Украине придется обеспечить армию живой силой без помощи НАТО

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Украине придется обеспечивать армию живой силой самостоятельно, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри. По его словам, союзники по Альянсу могут помочь стране средствами и вооружением, однако не военными. Он также выразил уверенность, что киевские власти смогут принять необходимые меры, чтобы призвать в войска нужное количество людей, передает РИА Новости.

Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, чем они делают сейчас, как мы обсуждаем сегодня. Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина, — заявил Столтенберг.

Комментируя поставки вооружения на Украину, генсек НАТО сообщил о позитивных сдвигах. По его словам, США рассматривают пакет помощи в размере $61 млрд в ближайшие дни.

Ранее Столтенберг признал, что Альянс может и не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он отметил, что Блок наблюдает наступление российской армии по всему фронту. При этом Столтенберг добавил, что в НАТО изучат возможность передать Киеву больше систем Patriot.