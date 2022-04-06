Столтенберг: НАТО не увидело перемен в планах России по Украине

Североатлантический альянс (НАТО) не видит признаков пересмотра Россией планов по Украине, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС. По словам Столтенберга, в связи с этим, НАТО должно усиливать оборону и готовить длительные санкции против России.

НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела свои планы по установлению контроля над территорией Украины, поэтому альянс должен готовиться к длительному противостоянию. Необходимо усиливать свою оборону, оказывать помощь Украине и готовить длительные санкции, — заявил он.

Ранее Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что НАТО расширит сотрудничество с азиатскими партнёрами. Он подчеркнул, что блок планирует сделать это из-за отказа Китая осудить спецоперацию РФ на Украине.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов генерал Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растёт. По его словам, Россия и Китай, обладающие значительным военным потенциалом, пытаются изменить сложившийся миропорядок.