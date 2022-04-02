Столтенберг: НАТО сможет быстро принять Финляндию в альянс при её желании

Финляндия и Швеция, если решат подать заявку на присоединение к НАТО, смогут быстро получить членство, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире СNN. По его словам, НАТО ведёт постоянный диалог с представителями Финляндии и Швеции, при желании этих стран все 30 членов альянса одобрять их вступление в организацию.

Мы ведём хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <...> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников, мы найдём способы, как относительно быстро это сделать, — сказал он.

В начале апреля финский премьер-министр Санна Марин призвала участников съезда Социал-демократической партии страны серьёзно пересмотреть позицию Финляндии по вступлению в НАТО. Она допустила, что Финляндия может столкнуться с последствиями при любом развитии событий — если граждане страны одобрят вступление в организацию и если не одобрят. И решить это необходимо «тщательно, но быстро», считает Марин — например, весной.

Как заявил президент страны Саули Ниинистё, вступление Финляндии в НАТО — один из основных вариантов её развития как члена Евросоюза. При этом он признал, что подача заявки в альянс на фоне ситуации на Украине может привести к дополнительной эскалации в Европе.