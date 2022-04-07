НАТО расширит поддержку трёх государств

НАТО расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции РФ на украинской территории, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В ходе пресс-конференции он отметил, что НАТО и партнёры по Азиатско-Тихоокеанскому региону договорились усилить сотрудничество в киберпространстве, новых технологиях, борьбе с дезинформацией, в области морской безопасности, климата и устойчивости.

Мы обсудили усиление поддержки наших партнёров, включая Грузию, Боснию и Герцеговину, — сказал он, добавив, что расширение партнёрства с Грузией предполагается в рамках уже действующих пакетов по кибербезопасности и устойчивости.

Комментируя помощь, предоставляемую Альянсом украинской стороне, Столтенберг указал на то, что НАТО поставляет Украине широкий спектр вооружений, не разделяя их на оборонительные и наступательные. При этом он подтвердил, что НАТО не планирует посылать на территорию Украины свои силы.

Введённые западными странами санкции в отношении России он назвал беспрецедентными. Столтенберг при этом добавил, что страны НАТО договорились продолжать усиливать давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции.

Выступая 25 февраля на открытии экстренного саммита Альянса, Столтенберг подчеркнул, что союзники по Альянсу солидарны с Украиной и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность этой страны. Он также сообщил, что Альянс продолжит помогать Украине и усилит поддержку Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины в реализации ими демократических реформ. По его мнению, Россия добивается не только демилитаризации Украины, но и вывода сил НАТО из Восточной Европы.

Позже Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Украины вступить в Альянс. При этом он отметил, что для этого необходим консенсус всех стран-членов.