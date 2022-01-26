Столтенберг: НАТО останется верна политике открытых дверей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду вечером провёл пресс-конференцию, на которой представил своё видение отношений с Россией и проблеме расширения НАТО на восток. Он заявил, что политика открытых дверей для новых членов Альянса сохранится. Ранее российские власти не раз выражали свои опасения расширением военного блока и обещали использовать военно-технические решения для купирования возникающих в связи с этим угроз.

В частности, как передаёт РИА Новости, он отметил рост напряжённости у границы с Украиной.

Мы не отмечаем разрядки ситуации, — сказал генсек Альянса и призвал Россию к деэскалации.

Ключевым заявлением Столтенберга были слова о признании права Украины и Грузии стать членами НАТО, против чего не раз и в резкой форме выступала Россия.

Мы поддерживаем право каждой страны делать суверенный выбор. Мы уважаем решение Грузии и Украины, желающих стать членами Альянса, но также Швеции и Финляндии, желающих оставаться близкими партнёрами, — заявил он.

В то же время генсек Альянса отметил готовность организации к диалогу с Россией и назвал те вопросы, по которым готов вести дискуссию. В частности, это контроль над вооружениями и ядерная политика.

Мы должны консультироваться для предотвращения рисков в море и в воздухе... Подтвердить свои международные обязательства по биологическому и химическому оружию, — сказал Столтенберг.

Ранее он рассказал, что некоторые ключевые требования России по безопасности являются «неприемлемыми», а в ответе военного блока «нет больших уступок» для РФ. Также генсек НАТО отметил, что Альянс повышает готовность своих сил и присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Чёрного морей.