Столтенберг: НАТО не будет размещать своих военных на Украине

НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. При этом он сказал, что Россия получит больше сил альянса на своих границах, если она применит силу против Украины. Генсек также признался, что у союзников по НАТО есть разногласия по тому, какую помощь оказывать Киеву, сообщает ТАСС.

Мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине, — сказал Столтенберг

Он призвал чётко различать готовность НАТО защищать свою территорию и поставки оружия Украине, по которым в альянсе есть разногласия. При этом Столтенберг отметил, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса никаких разночтений нет.

Ранее источник в Альянсе выразил позицию НАТО по поводу якобы вторжения России на территорию Украины. Отмечается, что в НАТО уверены, что этого не произойдёт. При этом источник рассказал, что «существуют варианты снижения напряжённости уже завтра», однако не исключил «несчастные случаи» и провокации, в том числе и со стороны Украины, которая тоже ведёт себя вызывающе.