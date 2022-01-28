Столтенберг: в НАТО готовы сесть за стол переговоров с Россией

Североатлантическому альянсу следует возобновить дипломатические контакты с Россией, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, только так можно не допустить развития нового вооружённого конфликта.

Нам следует возобновить дипломатические контакты и высказать другие предложения, где мы можем найти нечто общее в политическом свойстве между РФ и НАТО, так как ни в чьих интересах не состоит развитие нового вооружённого конфликта, — сказал он.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс готов к переговорам с Москвой, чтобы выслушать все её озабоченности в сфере безопасности.

Мы готовы сесть за стол переговоров — честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу. Мы готовы обсудить российские озабоченности, — сказал генсек НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США с НАТО не завершены. В ответах Вашингтона и Альянса есть рациональные зёрна. В то же время он подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто писал ответ НАТО на российские предложения по безопасности.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

В свою очередь Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснение лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.