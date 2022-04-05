Столтенберг: НАТО будет расширяться на Восток

Североатлантический альянс расширит сотрудничество с азиатскими партнёрами. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт ТАСС. Он отметил, что блок планирует сделать это из-за отказа Китая осудить спецоперацию РФ на Украине.

НАТО расширит сотрудничество с партнёрами в Азии из-за отказа Китая осудить операцию России на Украине, — заключил Столтенберг.

Также глава альянса сообщил о предстоящей встрече глав МИД НАТО, на которой они обсудят новую стратегическую концепцию альянса, в которую впервые будет включён Китай. Совещание планируется провести 6-7 апреля.

Кроме того Столтенберг заявил, что НАТО оказывает военную поддержку Украине в объёме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. В связи с этим страны, входящие в состав Североатлантического альянса, будут и впредь оказывать дальнейшую помощь Украине в виде поставок ей вооружения.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что США в марте тайно провели испытание новой гиперзвуковой ракеты из-за опасения роста напряжённости в отношениях с Россией. Орудие было запущено с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном.