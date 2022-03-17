Столтенберг: НАТО активизировало поставку вооружений на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поставки вооружения на Украину. По его словам, в организации понимают «фрустрацию и отчаяние» президента Зеленского из-за происходящего в стране событий. Он добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы, сообщает ТАСС.

НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов, — заявил Столтенберг.

Он также напомнил, что НАТО активно помогала развитию украинской армии с 2014 года. Североатлантический альянс за эти годы, по мнению главы организации, «подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях».

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что министры обороны стран Североатлантического альянса на экстренном заседании приняли решение, что НАТО необходимо перейти к новому поколению систем ПРО. Поводом для этого стали инциденты с падением беспилотников на территорию государств — членов Альянса.