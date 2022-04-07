Столтенберг: любые военные преступления на Украине должны быть расследованы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «любое военное преступление должно быть расследовано». Так в ходе пресс-конференции он ответил на просьбу прокомментировать убийства и издевательства над российскими военнопленными на Украине. По его словам, Северный альянс поддерживает проведение международного расследования всех событий на украинской территории.

При этом генсек НАТО отказался комментировать видеоматериалы об убийствах российских военнопленных. Он объяснил это тем, что ничего не знает конкретно об этом инциденте.

Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно быть рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы, но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте, — сказал он.

В начале апреля в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как, предположительно, украинские военнослужащие учинили расправу над ранеными российскими солдатами. В ролике видно, как украинские военные несколько раз стреляют в подающего признаки жизни, предположительно, российского военнослужащего, который лежит на дороге. Рядом с ним видны тела ещё нескольких военных, которые, по неподтверждённой информации, также мертвы.

Служба внешней разведки России ранее сообщила, что киевское руководство известило британский МИД о том, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в конце марта поручил расследовать обстоятельства жестокого обращения с российскими военнослужащими. В Кремле подчeркнули, что виновные должны понести ответственность, а Москва зaявила Киеву протест на переговорах в Стамбуле, который украинская сторона приняла.