Столтенберг: конфликт на Украине закончится переговорами на условиях Киева

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину готовиться к долгому противостоянию с Россией, пишет ТАСС. При этом он отметил, что завершиться конфликт должен за столом переговоров и на условиях, которые будут выдвигаться Киевом.

Мы должны готовиться к долгому противостоянию, и это наш сигнал президенту Зеленскому. Конфликт должен закончиться за столом переговоров и на условиях Украины, — сказал Столтенберг.

При этом он не дал прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина после завершения конфликта стать членом Альянса. Столтенберг ответил только, что «дверь в НАТО остается открытой».

Ранее стало известно, что саммит НАТО принял новую Стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Отмечается, что Североатлантический альянс значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия Москвы, однако не ищет конфронтации с РФ и не представляет для нее угрозы.