Столтенберг: инцидент с ракетами в Польше не был преднамеренным Столтенберг: инцидент с ракетами в Польше не был результатом преднамеренных действий

Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с падением ракет в Польше, в результате которого погибли два человека, не стал результатом каких-либо преднамеренных действий, сообщает РИА Новости. По его словам, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО.

У нас нет данных, указывающих на то, что это была преднамеренная атака, — отметил Столтенберг.

При этом он призвал дождаться итогов официального расследования. Он также отметил, что НАТО не видит признаков возможного нападения на его членов со стороны России.

Ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что все страны сообщества считают Россию виновной в ракетном инциденте. По словам дипломата, произошедшее является результатом массового ракетного обстрела Украины. Посол добавил, что ЕС будет возлагать на Россию ответственность за происшествие вне зависимости от результатов расследования.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета, упавшая на территорию страны, была российской. По его словам, велика вероятность того, что она принадлежала Украине. При этом Варшава также не расценивает произошедшее как атаку на Польшу, а само падение ракеты не было преднамеренным действием.