Столтенберг хочет говорить о «Северном потоке – 2» на площадке НАТО

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НАТО может стать площадкой для обсуждения возникших между членами альянса разногласий в отношении к российскому трубопроводу «Северный поток — 2», считает генсек объединения Йенс Столтенберг.

По его словам, вопрос этого проекта поднимался в ходе заседания Совета глав МИД стран-членов Североатлантического альянса. Он признал, что среди стран НАТО сохраняются разногласия по отношению к трубопроводу, передаёт РИА Новости.

Мы упоминали «Северный поток», по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО — это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы, — сказал он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Соединённые Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Государственный секретарь Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

При этом, как писал NEWS.ru, позиция Германии по вопросам окончания строительства «Северного потока — 2» остаётся неизменной, поэтому Берлин отклоняет экстерриториальные санкции Вашингтона по этому поводу. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.