Столтенберг: если Россия хочет меньше НАТО у границ, то получит больше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг Москву от «агрессивных действий» против Украины. Глава Альянса заявил, что если целью Кремля является уменьшение количества войск, то реакция будет прямо противоположной, пишет The Guardian.

Он подчеркнул, что международный мир нельзя воспринимать как должное. По словам Столтенберга, Североатлантический альянс станет ещё более объединённым, если Россия захочет его разделить.

Если целью Кремля является уменьшить присутствие НАТО на своих границах, то в результате он получит ещё больше НАТО. Если Кремль захочет разделить Альянс, то станем ещё объединённее, — заявил он.

Столтенберг уточнил, что НАТО не имеет цели проявлять агрессию в сторону России, а пытается защитить своих союзников. По словам генсека Альянса, требование РФ о нерасширении организации является попыткой контролировать западную стратегию безопасности.

Ранее в субботу министр иностранных дел КНР Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Запад должен уважать опасения и озабоченности России касаемо ситуации на Украине. Такое он добавил, что Украина должна рассматриваться как «мост» между Востоком и Западом, а не как огневой рубеж.