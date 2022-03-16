Столтенберг: члены НАТО единогласно против развёртывания сил на Украине

Страны НАТО единогласно против развёртывания сил Альянса на территории Украины и в её воздушном пространстве. Отправка в страну миротворческой миссии не планируется. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав министерств обороны, сообщает РЕН ТВ.

В то же время он отметил, что члены Альянса решили продолжать оказание Украине военной и финансовой помощи.

Министры пришли к согласию о том, что мы должны продолжать предоставлять значительную помощь Украине, это касается военных поставок, финансовой и гуманитарной помощи, — сказал глава организации.

Он добавил, что союзники и партнёры Альянса размещают у себя «миллионы украинских беженцев».

Столтенберг также сообщил, что в ходе саммита на следующей неделе планируется рассмотреть долгосрочные последствия конфликта на Украине для обороны НАТО.

На прошлой неделе генсек НАТО в очередной раз заявил, что Альянс не станет посылать свои войска или самолёты на Украину, а также вводить бесполётную зону. По его словам, это может спровоцировать «полноценную» войну между Россией и НАТО и привести к большому количеству жертв. Он подчеркнул, что необходимо разрешать конфликт дипломатическим путём.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что такая позиция Альянса охладила пыл украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, в НАТО «ещё есть здравомыслящие люди».