Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за её пределы

Североатлантический альянс фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, заявил в интервью телеканалу NBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В связи с этим он исключил возможность создания бесполётной зоны над Украиной.

Наша ответственность заключается в том, чтобы поддержать Украину, как мы уже это делаем сейчас различными способами, но также гарантировать, чтобы этот конфликт на вышел из-под контроля и не распространился за пределы украинских границ, — сказал Столтенберг.

Он прокомментировал возможность введения бесполётной зоны над Украиной, чего добивается Киев.

НАТО поддерживает Украину. В то же время крайне важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между Альянсом и Россией, — добавил генсек.

Ранее помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран сообщил, что НАТО не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине. По его словам, в НАТО призывают РФ к прекращению спецоперации на Украине и намерены помогать украинцам «везде, где возможно», однако не могут позволить себе быть втянутыми в этот конфликт.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.