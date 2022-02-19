Столтенберг: безопасность в Европе основана на сотрудничестве с США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что безопасность в Европе держится сугубо на сотрудничестве Альянса с США. По его словам, это доказали «две мировые войны». Правда, о каких сражениях идёт речь, он не уточнил. Кроме того, Столтенберг призвал Россию отвести свои войска от границ Украины, пишет ТАСС.

Мы призываем Россию отвести свои силы от границ Украины. Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию, — сказал генсекретарь Альянса.

Он добавил, что НАТО продолжает предлагать России серию дискуссий в Совете Россия — НАТО по контролю над обычными и ядерными вооружениями. Это необходимо для снижения рисков.

Ранее НАТО повысило боеготовность солдат из-за «кризиса с Россией» и опасений по поводу возможного обострения на российско-украинской границе. Речь идёт о силах быстрого реагирования. В связи с повышенной боевой готовностью несколько тысяч солдат должны подготовиться к возможной передислокации в течение семи дней.