Столтенберг: «авторитарные режимы» России и КНР бросают вызов миропорядку Столтенберг: «авторитарные режимы» России и КНР открыто бросили вызов миропорядку, основанному на международных правилах

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО должно принять важные решения для усиления своих позиций «в опасном и конкурентном мире», заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время саммита в Мадриде. По его словам, это необходимо сделать, поскольку Россия и Китай бросили вызов миропорядку, основанному на международных правилах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте военно-политического блока.

Этот саммит примет важные решения для усиления НАТО в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, как Россия и Китай, открыто бросают вызов миропорядку, построенному на международных правилах, — сказал Столтенберг.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что в НАТО заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен победить на поле боя. По словам главы кабмина, Брюссель продолжит поддерживать Киев во всех сферах.