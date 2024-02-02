Столкновения произошли на антиправительственной манифестации в Аргентине

Фото: Martin Cossarini/dpa/Global Look Press

В ходе антиправительственной манифестации перед зданием Конгресса Аргентины начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими, передает ТАСС. По данным агентства, полиция оттесняет демонстрантов от здания парламента, применяя дубинки и слезоточивый газ. К площади стянута спецтехника.

Также сообщается, что жандармы применили водометы. По имеющимся данным, машина ударила струей воды по группе людей, большинство из которых оказались журналистами. Столкновения начались после того, как колонна манифестантов вышла на проезжую часть.

Акции протеста проходят на фоне обсуждения Конгрессом законопроекта с пакетом правительственных реформ. Накануне стражи порядка применяли слезоточивый газ против демонстрантов. Были задержаны пять человек.

Проект закона комплексных реформ был внесен правительством Аргентины 28 декабря 2023 года. Он содержит более 600 статей и предполагает в числе прочего проведение налоговой амнистии, ужесточение наказания за перекрытие дорог при протестах, приватизацию госкомпаний и повышение пошлин на экспорт. При этом в ходе обсуждения документа с оппозицией правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономики.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Центральный банк страны принял решение выпустить новые купюры из-за высокой инфляции. По его словам, это позволит гражданам приобретать товары, не оплачивая их «мешками бумажек». Номиналы новых купюр будут увеличены в 25 раз для решения данной проблемы.