Столкновения между полицией и протестующими произошли в Кишинёве

https://static.news.ru/photo/8b995778-a335-11ea-b57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько сотен ветеранов вооружённого конфликта в Приднестровье вышли на несогласованную с властями акцию протеста в Кишинёве. Произошли уже первые стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Как передаёт «Интерфакс», акция протеста, организованная общественной организацией Forta Veteranilor («Сила ветеранов»), собрала несколько сотен участников вооружённого конфликта в Приднестровье. Полицейские начали препятствовать установке аудиоаппаратуры, они оцепили здания парламента и администрации президента. Однако грузовик с колонками всё равно остановился неподалёку.

Ранее у протестующих произошла ещё одна небольшая потасовка с полицией, когда они решили заблокировать центральную улицу города.

В связи с пандемией коронавируса правительство Молдавии предупредило о недопустимости проведения собраний с числом участников более 50 человек. Правоохранители уже заявили, что привлекут организаторов акции к административной ответственности за нарушение этого запрета.

Как писал NEWS.ru, около двухсот ветеранов приднестровского конфликта в центре Кишинёва устроили акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Иона Кику и президента Игоря Додона. Они утверждают, что власти Молдавии не предоставили им обещанные социальные льготы. Протестующие уже проводили аналогичную акцию 17 мая и предупреждали, что 31 мая в центр Кишинёва приедут «тысячи ветеранов» приднестровского конфликта, но пока заявленное количество участников собрать не удалось.

Более половины населения Приднестровья составляют русские и украинцы, они добивались выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишинёву территорией.