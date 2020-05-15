Столкновения между полицией и протестующими произошли в Кишинёве

Несколько сотен ветеранов вооружённого конфликта в Приднестровье вышли на несогласованную с властями акцию протеста в Кишинёве. Произошли уже первые стычки с сотрудниками правоохранительных органов.
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Ранее у протестующих произошла ещё одна небольшая потасовка с полицией, когда они решили заблокировать центральную улицу города.
В связи с пандемией коронавируса правительство Молдавии предупредило о недопустимости проведения собраний с числом участников более 50 человек. Правоохранители уже заявили, что привлекут организаторов акции к административной ответственности за нарушение этого запрета.
Как писал NEWS.ru, около двухсот ветеранов приднестровского конфликта в центре Кишинёва устроили акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Иона Кику и президента Игоря Додона. Они утверждают, что власти Молдавии не предоставили им обещанные социальные льготы. Протестующие уже проводили аналогичную акцию 17 мая и предупреждали, что 31 мая в центр Кишинёва приедут «тысячи ветеранов» приднестровского конфликта, но пока заявленное количество участников собрать не удалось.
Более половины населения Приднестровья составляют русские и украинцы, они добивались выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишинёву территорией.
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