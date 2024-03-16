Столкновение контейнеровоза с кранами в Турции попало на видео Иностранный контейнеровоз снес три крана в порту на западе Турции

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Иностранный контейнеровоз столкнулся с кранами в международном порту Коджаэли на западе Турции, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз на своей странице в соцсети Twitter (X). Три крана были снесены в результате столкновения. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В порту Коджаэли произошло происшествие: выполнявшее маневр при приближении к порту иностранное судно столкнулось с кранами, — сообщил он.

Управление мореходства Турции уточнило, что судном, снесшим краны, является 368-метровый контейнеровоз YM Witness под флагом Гонконга. По данным ведомства, инцидент произошел в результате маневра под контролем лоцмана. Несколько контейнеров упало в воду, но вреда окружающей среде нанесено не было.

Глава Минфина Египта Мухаммед Мааит ранее сообщил, что доходы от Суэцкого канала на фоне регулярных атак на корабли, проходящие по Красному морю, упали в два раза по сравнению с показателями 2022–2023 финансового года, когда в бюджет поступило $9,4 млрд. В итоге у Каира образовалась задолженность за углеводороды, для ее ликвидации правительство рассчитывает заключить несколько сделок на сумму $3,5 млрд. Оплата транзита по Суэцкому каналу является основным источником валюты для Египта.